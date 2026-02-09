Bolsas de NY fecham em alta, com Dow Jones renovando recorde em semana de payroll e CPI

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta segunda-feira, 9, com o Dow Jones renovando recorde, em sessão que dá início à uma semana com importantes indicadores de emprego e inflação da economia dos EUA. Investidores acompanharam continuidade da recuperação do setor de tecnologia, que liderou ganhos na sessão.

O Dow Jones fechou em alta de 0,04%, aos 50.135,87 pontos, enquanto o S&P 500 encerrou com alta de 0,47 aos 6.964,82 pontos e o Nasdaq subiu 0,90%, aos 23.238,67 pontos.

O Goldman Sachs espera uma "atividade econômica sólida, confiança aprimorada dos CEOs, política monetária amigável e apreciação contínua do mercado de ações este ano" nos Estados Unidos. Segundo os analistas, o ano começou "aquecido" com 12 IPOs que movimentaram cerca de US$ 5 bilhões. No entanto, a volatilidade contínua nos preços das ações e a confiança de empresários são os principais riscos macroeconômicos, alertam.

O forte peso do setor de software na fila de IPOs é outro risco. Na semana passada, temores sobre efeitos da inteligência artificial (IA) derrubaram os papéis do segmento, movimento batizado por Wall Street de "armagedon do software".

Nesta segunda, contudo, parte do setor de tecnologia se recuperava das perdas da semana passada. A Oracle saltou 9,66%, após a D.A. Davidson elevar sua recomendação para "compra", destacando que pode ter trajetória positiva devido a parceria com a OpenAI para construção de data centers e seu papel na aquisição do TikTok EUA. Já a Meta subia 2,41%, mesmo após a Comissão Europeia apontar violações da big tech a regras antitruste do bloco.

Na contramão, a Micron caía 2,84%, após a rival Samsung anunciar nova geração de chips de memória.

Entre farmacêuticas, a Eli Lilly recuou 1,31% com a aquisição da Orna Therapeutics, enquanto o ADR da Novo Nordisk subiu 3,63%. Nesta tarde, a FDA, órgão regulador dos EUA, alertou que a propaganda dos remédios de perda de peso da dinamarquesa possui informações falsas e pediu explicações.

No fronte macro, o payroll, que está marcado para quarta-feira, e o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) de janeiro, previsto para sexta-feira, devem ser cruciais para pavimentar as expectativas para os juros do Federal Reserve (Fed). Os dados serão conhecidos após atraso na divulgação por conta do shutdown parcial que afetou os EUA na semana passada, enquanto uma nova paralisação voltou ao radar.