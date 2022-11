Bolsas de NY fecham em alta com dados de inflação dos EUA e otimismo por Walmart

Leticia Pakulski* (via Agência Estado)

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta terça, 15, sustentadas pela desaceleração da inflação nos Estados Unidos e pelo otimismo sobre resultados das empresas após o balanço do Walmart, embora os índices tenham chegado a flertar com território negativo depois de relatos de que mísseis russos teriam cruzado a fronteira com a Polônia. O índice Dow Jones subiu 0,17%, aos 33592,92 pontos, o S&P 500 avançou 0,87%, aos 3991,73 pontos e o Nasdaq ganhou 1,45%, aos 11358,41 pontos.

As ações dos EUA inicialmente subiram com força após dados dos Estados Unidos mostrarem que a inflação está esfriando e os resultados do Walmart fornecerem otimismo, mas o movimento foi perdendo ímpeto ao longo da sessão e, à tarde, a notícia de que um alto funcionário da inteligência dos EUA disse que mísseis russos atravessaram a Polônia, país membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), e provocaram a morte de duas pessoas, ajudou a limitar os ganhos. O porta-voz do governo polonês Piotr Mueller não confirmou imediatamente a informação, mas disse que os principais líderes estavam em reunião de emergência devido a uma "situação de crise".

"Esta é uma escalada significativa, pois a Polônia é um Estado da Otan", disse a Oanda, em relatório. O documento lembra que, em março, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que o país manteria seu compromisso com a Otan, incluindo o artigo 5, que afirma que cada membro da aliança tomará as medidas consideradas necessárias contra um agressor.

No fim da sessão, contudo, traders voltaram a se fixar em sinais sobre a trajetória da inflação enquanto tentam avaliar quando o Federal Reserve como será feita a moderação da trajetória agressiva de aumentos das taxas de juros. "Todo mundo está clamando para que isso aconteça, não importa para qual classe de ativo você esteja olhando", disse o diretor de pesquisa de Mercados Globais da Boston Partners, Mike Mullaney, em nota.

Hoje, o presidente do Federal Reserve (Fed) de Atlanta, Raphael Bostic, afirmou que a atividade empresarial ainda não foi restringida o suficiente pelo aperto monetário a ponto de "reduzir seriamente a inflação". Ele disse antecipar que mais altas de juros serão necessárias para trazer a inflação americana de volta à meta de 2% de forma consistente. "Como saberei quando estivermos perto dessa marca? Precisarei ver indicadores de afrouxamento generalizado da inflação", argumentou.

O presidente do Federal Reserve (Fed) da Filadélfia, Patrick Harker, disse que uma alta de 0,50 ponto porcentual nos juros ainda seria "significativa". "Precisamos ver declínio sustentável na inflação antes de suspender aperto monetário", disse.

Entre as ações individuais, os papéis do Walmart saltaram quase 7% depois que a varejista divulgou receita que superou as expectativas dos analistas e elevou o guidance para o ano fiscal. As ações listadas nos EUA da Taiwan Semiconductor Manufacturing subiram quase 8% depois que a Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, informou uma participação na fabricante de chips. Investidores continuam, contudo, atentos ao contágio dos mercados de criptomoedas.

*Com informações da Dow Jones Newswires