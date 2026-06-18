Bolsas de NY fecham em alta com chips e alívio nos custos de energia após acordo EUA-Irã

As bolsas em Nova York fecharam em alta, lideradas pelos papéis de tecnologia e inteligência artificial (IA), após o presidente americano Donald Trump assinar um memorando de entendimento para encerrar a guerra com o Irã. Também deram fôlego às ações o recuo nos preços de energia nos Estados Unidos diante da queda do petróleo, numa semana mais encurtada de negociações devido a um feriado.

O Dow Jones fechou em alta de 0,14%, a 51.564,70 pontos, o S&P 500 subiu 1,08%, a 7.500,58 pontos, e o Nasdaq avançou 1,91%, a 26.517,93 pontos.

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Wall Street se recuperou após as perdas da sessão anterior, provocadas por um comunicado mais duro do Federal Reserve (Fed). A Intel subiu 10%, puxou o avanço das ações do setor de chips e figurou entre os melhores desempenhos do S&P 500, depois de Trump afirmar pela manhã que a companhia fechou um acordo com a Apple. Já os papéis da fabricante do iPhone avançaram 0,7%, após o CEO, Tim Cook, dizer que a empresa terá de elevar preços para compensar o aumento dos custos de chips de memória.

Outras empresas do setor de semicondutores, como a Nvidia e a Micron Technology, também subiram, quase 3% e mais de 8%, respectivamente. O fundo ETF iShares Semiconductor avançou mais de 6%.

Na contramão, as ações da SpaceX caíram 3,5%, ficando de fora do rali de tecnologia e estendendo perdas de 5% na véspera, quando a empresa de Elon Musk registrou o primeiro fechamento no vermelho desde sua estreia na bolsa, na sexta-feira.

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Ações de petrolíferas, como Chevron (-2,2%) e Exxon Mobil (-2%), tiveram fortes perdas diante da perspectiva de reabertura do Estreito de Ormuz, que tem pressionado o petróleo. O vice-presidente dos EUA, JD Vance, afirmou nesta quinta-feira, 18, que cerca de 12,5 milhões de barris de petróleo cruzaram o estreito desde o acordo, num sinal de retomada da travessia marítima no trecho.

Para a TD Securities, o acordo de 60 dias entre os EUA e o Irã reduz a urgência do Fed em agir, já que ele pode avaliar os danos à inflação e às cadeias de suprimentos à medida que o petróleo recua.

O dia também foi marcado por "triple witching" nas bolsas de Nova York, fenômeno nos mercados financeiros norte-americano que ocorre quando três tipos de contratos de derivativos expiram simultaneamente no mesmo dia.

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*Com informações da Dow Jones Newswires.