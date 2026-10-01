Bolsas de NY fecham em alta com alívio nos juros dos Treasuries mas são limitadas por petróleo

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quinta-feira, 1º de outubro, impulsionadas pelas ações de tecnologia ligadas à inteligência artificial (IA), em meio ao alívio nos rendimentos dos Treasuries. A alta foi mitigada pelo avanço nos preços do petróleo e as incertezas pela guerra no Oriente Médio.

O índice Dow Jones subiu 0,04%, aos 50.927,33 pontos. O S&P 500 avançou 0,2%, a 7.666,65 pontos e o Nasdaq teve alta de 0,04%, encerrando em 26.871,60 pontos.

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As ações de energia acompanharam a alta do petróleo e foram o setor que mais subiu do S&P 500. Os papéis da Chevron subiram 1,42%, enquanto Exxonmobil subiu 0,66%. O índice iShares Global Energy também avançou 1,25%.

Em tecnologia, a Micron subiu 3% após divulgar, na véspera, seu balanço em que mais que quadruplicou sua receita no último trimestre. As ações da empresa acumulam alta de mais de 200% neste ano. Na esteira do setor, a Nvidia subiu 1,09% e a Sandisk avançou 2,75%.

A queda nos juros dos Treasuries gerou certo alívio Wall Street, ainda que o aumento nos preços de energia continuem a impactar a inflação.

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O vice-presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Philip Jefferson, disse que as autoridades podem "levar mais tempo para tomar a próxima decisão de política monetária". Ainda assim, ele mostrou preocupação com a inflação.

Os dados desta quinta-feira reforçaram a percepção de resiliência da economia dos EUA. Os pedidos semanais de auxílio-desemprego caíram abaixo da expectativa, enquanto o PMI industrial da S&P Global e o ISM industrial permaneceram em expansão. Além disso, os investimentos em construção subiram acima das projeções.

Na sexta-feira, a atenção dos investidores estará na divulgação dos dados de emprego do payroll. Para analistas do Charles Schwab, as chances de alta de juros pelo Fed em outubro provavelmente dependerão do relatório e dos dados de inflação de setembro.