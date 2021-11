Bolsas de NY fecham em alta, com ajustes após as fortes perdas da semana passada

Da Redação

As bolsas de Nova York fecharam em alta, recuperando parte das fortes quedas da última sexta-feira. Os impactos da variante Ômicron do coronavírus seguem sendo observados, e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, descartou nesta segunda-feira, 29, lockdowns no país, sugerindo que a vacinação será o suficiente para conter o avanço da cepa. Por sua vez, a cautela persiste para alguns setores, acompanhando o registro da variante em cada vez mais países e potenciais restrições de viagens, o que pressionou as ações de companhias aéreas por mais um dia.

O Dow Jones fechou em alta de 0,67%, a 35135,94 pontos, o S&P 500 avançou 1,32%, a 4655,27 pontos, enquanto o Nasdaq teve alta de 1,88%, aos 15782,83 pontos.

O grande tema da sessão foi como a Ômicron deverá impactar a atividade global. Em relatório, a Oxford Economics avalia que em um cenário mais ameno, se a variante se tornar dominante mas provar causar danos menos graves à saúde do que a cepa delta, "quaisquer efeitos negativos de curto prazo poderiam ser revertidos rapidamente e poderia até mesmo reduzir a escala de cicatrizes econômicas no médio prazo". Depois de tombarem na última sexta-feira, as aéreas tiveram dificuldade para se recuperar, com American Airlines (-0,06%) e Delta Air Lines (-0,38%) fechando no vermelho.

Entre as farmacêuticas, a Moderna disparou 11,80% de olho nas perspectivas pandêmicas. Já a Pfizer recuou 2,96%, depois da forte alta na última sessão. A Merck caiu 5,39%, ainda repercutindo a notícia de que seu tratamento para a covid-19 é menos efetivo do que era indicado anteriormente.

Ações ligadas a consumo tiveram importantes altas, em dia no qual o varejo na internet foi destaque por conta da Black Friday. Os papéis da Amazon subiram 1,63%. Facebook (+1,47%), Microsoft (+2,11%) e Alphabet (+2,35%), que controla a Google, foram outros avanços notórios. A Tesla subiu 5,09%, seguindo relatos de que a empresa abrirá uma fabrica na Alemanha. Já o Twitter seguiu na contramão e caiu 2,74%, em dia marcado pela notícia de que Jack Dorsey deixará o cargo de executivo-chefe da empresa.

As aguardadas falas do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, tiveram impacto limitado para os mercados, centrando-se em afirmações sobre sistemas de pagamento.