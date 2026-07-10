Bolsas de NY fecham em alta com ajuda de techs, apesar da guerra; ADR da SK Hynix dispara 13%

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta sexta-feira, 10, em meio ao bom desempenho dos setores de tecnologia e comunicação, deixando em segundo plano a cautela da guerra entre Estados Unidos e Irã.

O Dow Jones teve alta de 0,29%, nos 52.637,09 pontos, e cedeu 0,5% na semana. O S&P 500 ganhou 0,42%, em 7.575,25 pontos, com alta de 1,23% na semana. O Nasdaq subiu 0,29%, encerrando nos 26.281,61 pontos, e acumulando ganho de 1,74% na semana.

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Como destaque da sessão, a fabricante sul-coreana de chips SK Hynix arrecadou US$ 26,5 bilhões em sua oferta pública inicial (IPO, em inglês) e o ADR disparou 12,76%, na maior estreia de uma ação estrangeira da história dos EUA, segundo a Bloomberg.

Na melhor performance do Nasdaq 100, a Meta saltou quase 6% em meio a informações de que a empresa começará a fabricar um novo chip de inteligência artificial (IA) interno a partir de setembro. As gigantes de semicondutores AMD (+2,06%) e Nvidia (+4,03%) também apresentaram ganhos.

O S&P 500 tem se mantido razoavelmente bem nas últimas semanas, ajudado por uma recuperação incipiente nos papéis de software, de acordo com a Capital Economics. No entanto, a consultoria duvida que o índice consiga alcançar a alta de 10% prevista para o restante deste ano pela casa, a menos que as ações de semicondutores também participem totalmente da recuperação.

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Na esteira do início da temporada de balanços, a Delta Air Lines caiu 1,81% após os lucros diminuírem com a alta do petróleo. Ainda assim, a companhia aérea reafirmou seu guidance para o ano inteiro - que estabeleceu antes da guerra no Irã. O Departamento de Comércio dos EUA (DOC) concluiu uma investigação aberta em 2025 sobre aeronaves comerciais, motores a jato e peças importadas e apontou preocupações de segurança nacional, segundo a Reuters.

A Netflix, que avalia oferecer TV ao vivo aos assinantes, recuou quase 3%.

*Com informações da Dow Jones Newswires.