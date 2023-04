Bolsas de NY fecham em alta, após PPI mais fraco induzir rali liderado por techs

André Marinho (via Agência Estado)

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quinta-feira, 13, após a forte desaceleração da inflação ao atacado nos Estados Unidos induzir uma onda de compras liderada pelo setor de tecnologia.

No fechamento, o índice Dow Jones subiu 1,14%, a 34.029,69 pontos; o S&P 500 avançou 1,33%, a 4.146,22 pontos; e o Nasdaq ganhou 1,99%, a 12.166,27 pontos.

Entre os destaques, a ação da Apple subiu 3,41% e da Microsoft ganhou 2,24%. O papel da Amazon se elevou 4,67%, depois que a empresa anunciou a adição de ferramentas de inteligência artificial em seus serviços de computação na nuvem.

As gigantes de tecnologia tendem a ser as principais beneficiárias dos sinais de arrefecimento da inflação nos EUA, porque alimentam esperança de que o Federal Reserve (Fed) encerre o ciclo de aperto em breve. Hoje cedo, o Departamento do Trabalho americano informou uma forte desaceleração na inflação ao produtor (PPI) do país na base anual.

Apesar do movimento de hoje, a Capital Economics prevê que os mercados acionários terão dificuldades nos próximos meses, na contramão da esperada escalada do petróleo. "Acreditamos que a fraca demanda nos EUA (e outras economias avançadas) em relação à China pesará desproporcionalmente sobre as ações em geral em comparação com o petróleo", afirma.

O foco agora se volta para os balanços do primeiro trimestre, que começam a ser divulgados amanhã, com os resultados de JPMorgan, Citigroup e Wells Fargo.