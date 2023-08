Bolsas de NY fecham em alta, após perdas da semana passada e esperando inflação dos EUA

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta segunda-feira, 7, recuperando parte das perdas da semana passada. O movimento ocorre enquanto os investidores se posicionam para leitura de inflação dos EUA nesta semana, que poderá dar pistas sobre quais serão os rumos da política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

O índice Dow Jones fechou com alta de 1,16%, a 35.473,13 pontos; o S&P 500 avançou 0,90%, a 4.518,44 pontos; e o Nasdaq ganhou 0,61%, a 13.994,40 pontos.

As bolsas abriram no azul, mas o Nasdaq chegou a oscilar em território negativo durante o dia. Para o analista da Oanda Edward Moya, uma temporada de balanços "sólida" apoiou as ações. "Conforme chegamos ao último lote de balanços, até agora 84% das empresas do S&P 500 forneceram resultados, cerca de 80% entregaram as expectativas do mercado". O impulso, no entanto, é limitado pela "a dura realidade de que a economia dos EUA ainda está em recessão", segundo sua análise.

Os investidores também observaram falas divergentes de dirigentes do Fed. Enquanto a diretora Michelle Bowman disse que mais altas de juros serão necessárias para reduzir à inflação à meta de 2%, o presidente do Fed de Nova York, John Williams, afirmou esperar que a atuação do BC para desacelerar a economia esteja perto de seu pico. "O foco para muitos traders é o fim do aperto, e o discurso do Fed neste fim de semana apoiou a alta por mais tempo".

Em destaque na sessão, a biofarmacêutica Moderna perdeu 6,46%, ainda na esteira da queda de 94% nas suas vendas de vacinas de covid-19, reportada na semana passada. A Apple caiu 1,73%, ainda na esteira de um balanço que decepcionou investidores na semana passada.

Com isso, a gigante completa cinco sessões consecutivas de queda, a maior sequência desde 20 de dezembro do ano passado, de acordo com o Dow Jones Market Data.

Já a Tesla cedeu 2,8% depois que o ex-CFO Zachary Kirkhorn renunciou ao cargo depois de quatro anos. A Yellow caiu 30% após notícia de que a empresa entrou com pedido de recuperação judicial e deverá fechar 30 mil postos de trabalho.

Por outro lado, a Warner Bros e a Mattel subiram 3,58% e 4,06%, respectivamente, depois da notícia que o filme Barbie bateu US$ 1 bilhão em vendas de ingresso. A Amgen encabeçou o ranking de ganhos do Dow Jones com alta de 3,97%, ainda na repercussão do seu balanço trimestral melhor que o esperado publicado na sexta-feira, 4.