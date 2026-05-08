Bolsas de NY fecham em alta após payroll forte; S&P 500 e Nasdaq renovam recordes

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta sexta-feira, 8, com o S&P 500 e o Nasdaq voltando a renovar recordes de máxima e de fechamento, após o relatório de empregos payroll vir acima do previsto. Investidores também monitoram as tensões do Oriente Médio.

O Dow Jones teve alta de 0,02%, aos 49.609,16 pontos, e avançou 0,22% na semana. O S&P 500 ganhou 0,84%, nos 7.398,88 pontos, com salto de 2,33% na semana. O Nasdaq subiu 1,71%, encerrando em 26.247,08 pontos, e fechando a semana com alta de 4,50%.

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As bolsas norte-americanas recuperaram o fôlego perdido na quinta-feira, mediante sinais de resistência do mercado de trabalho com criação de empregos acima do esperado e taxa de desemprego em linha com projeções.

Segundo o ING, o dado aponta a resiliência mais ampla da economia dos EUA, ao trazer um segundo resultado consecutivo acima do esperado em meio ao ambiente de incerteza geopolítica e econômica.

O setor de tecnologia (+2,74%) teve o maior ganho na divisão do S&P 500 e, entre ações de destaque, a Nvidia (+1,76%) fechou uma parceria com a IREN (+7,65%) em inteligência artificial (IA) e comprará 30 milhões de ações, a US$ 70 cada, em troca de serviços de nuvem.

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A Intel disparou 13,94% com a notícia de um acordo preliminar com a Apple (+2,02%) para que a empresa fabrique parte dos chips que alimentam os dispositivos da dona do iPhone.

Em paralelo, a Dell ganhou mais de 13% depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, sugeriu em um evento: "compre um Dell". Ainda no setor tech, a Micron Technology disparou, com a empresa de chips em sua melhor semana desde dezembro de 2008, segundo a CNBC.

No cenário geopolítico, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei, afirmou que Teerã ainda avalia sua resposta à proposta de paz dos EUA e que a devolutiva "está em análise e será dada no momento apropriado". Os EUA, Emirados Árabes Unidos e o Irã trocam ataques desde a quinta, mas nenhum dos países reivindicou que o cessar-fogo foi violado.