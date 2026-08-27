Bolsas de NY fecham em alta após Nvidia revigorar ativos de IA; Dow retrata amplitude negativa

Os principais índices das bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quinta-feira, 27, após elevação das projeções da Nvidia dissipar alguns receios sobre possível desaceleração dos gastos com inteligência artificial (IA). Mas sinais de falta de fôlego eram estampados no Dow Jones, onde apenas 8 das suas 30 ações componentes fecharam com ganhos diante da cautela antes de o presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, ocupar o palco principal, na sexta-feira, 28, do Simpósio de Jackson Hole.

O índice Dow Jones fechou em 0,20%, aos 53.568,55 pontos. O S&P 500 avançou 0,72%, a 7.730,85 pontos e o Nasdaq teve ganho de 1,57%, encerrando em 26.541,35 pontos.

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A Nvidia avançou 8,74%, a US$ 227,98. "Resultados excepcionais da Nvidia sugerem que o apetite por IA está longe de diminuir", comentou a Schwab. O BofA reiterou a recomendação de compra, com preço-alvo de US$ 350 com a perspectiva de crescimento significativamente maior para o ano fiscal de 2028, respaldada pela plena visibilidade de oferta e demanda. "Elevamos nossas projeções de lucro por ação (EPS) para os anos fiscais de 2028 e 2029 em 19% a 28% e vemos um EPS acima de US$ 31 para o ano civil de 2030 (contra US$ 25)", escreveram analistas da instituição.

Acompanhando o otimismo com IA, a Intel ganhou 4,4% e a Broadcom avançou 4,5%. Na contramão, Marvell Technology caiu 1,5% antes de abrir seu balanço após o fechamento da sessão. A Okta e a CrowdStrike subiram 28,6% e 20,5%, respectivamente, com resultados. A Palo Alto Networks acompanhou com alta de 13,6%.

A Salesforce disparou 22,6% e foi a maior alta porcentual do S&P 500. A empresa de software abriu um desempenho no segundo trimestre que superou as projeções dos analistas e revelou expansão de parceria com a Anthropic.

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Enquanto a Salesforce, Nvidia, IBM, Microsoft e Apple estiveram entre as poucas ações que levaram o Dow Jones para o campo positivo, as outras 22 ações do índice mostraram queda, com os ganhos mascarando a amplitude negativa.

Amplitude negativa é um termo do mercado financeiro que descreve uma situação em que a maioria das ações de um índice está caindo, mesmo que o índice geral pareça estável ou esteja subindo.