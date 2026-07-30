Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Bolsas de NY fecham em alta após Microsoft inspirar recuperação do setor de tecnologia

Escrito por Darlan de Azevedo (via Agência Estado)
Publicado em 30.07.2026, 17:13:00 Editado em 30.07.2026, 17:25:02
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quinta-feira, 30, recuperando parte das perdas da sessão anterior após a reunião do Federal Reserve (Fed). O avanço foi liderado pelo setor de semicondutores e pela Microsoft, após a divulgação de seus resultados trimestrais na véspera.

O Dow Jones fechou em alta de 1,19%, aos 52.209,57 pontos. O S&P 500 subiu 1,67%, aos 7.437,98pontos. E o Nasdaq teve avanço de 2,78%, encerrando em 25.122,18 em pontos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os papéis da Microsoft dispararam 15% após a bigtech divulgar crescimento do negócio de nuvem Azure e "gastos responsáveis". Para o Bank of America, o principal destaque do balanço da empresa foi a validação crescente da sua estratégia de inteligência artificial (IA).

Na esteira do resultado da Microsoft, os papéis de semicondutores também reagiram: o ETF iShares Semiconductor subiu mais de 8%. A Micron Technology avançou 18% e a AMD registrou de 13%. Por outro lado, as ações da Meta caíram 7,9% e da Qualcomm 2,6% após balanços decepcionantes das duas empresas.

Wall Street se descolou do noticiário bélico no Oriente Médio. A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, em inglês) afirmou que irá retaliar os Estados Unidos hoje, após os americanos concluírem nesta quinta-feira o que classificaram como uma "intensa onda de ataques" contra o país persa iniciada ontem à noite.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os investidores mantêm a atenção na agenda doméstica americana. O Federal Reserve (Fed) manteve inalterada ontem a taxa de juros pela quinta reunião consecutiva. Dessa vez, porém, não houve unanimidade, o que por si só embutiu ainda maior incerteza sobre os passos futuros do BC americano. Ainda assim, o Goldman Sachs manteve a expectativa de que o Fed preserve os juros estáveis ao longo de todo o restante de 2026.

Em dados, o índice de preços de gastos com consumo (PCE) em junho ficou em linha com as expectativas nos EUA, enquanto o núcleo do indicador avançou menos do que o esperado. Ao mesmo tempo, a primeira leitura do PIB do segundo trimestre mostrou desaceleração da economia americana. No mercado de trabalho, os pedidos semanais de auxílio-desemprego ficaram abaixo das projeções.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
BOLSAS/NY
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV