Bolsas de NY fecham em alta após eleições nos EUA sacramentarem vitória democrata no Congresso

As bolsas de Nova York fecharam em alta expressiva nesta quarta-feira, 4, após a vitória dos democratas nas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos e a aceitação do resultado pelo presidente Donald Trump. A combinação ajudou a reduzir o prêmio de incerteza em Wall Street e sustentou o apetite por risco.

O Dow Jones teve alta de 3,03%, em 53.357,19 pontos; O S&P 500 ganhou 1,58%, nos 7.688,67 pontos; e o Nasdaq subiu 1,44%, encerrando em 25.736,51 pontos.

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Os principais índices acionários fecharam em alta após os democratas retomarem o controle do Congresso. Para Jeff Buchbinder, da LPL Financial, o histórico favorece o mercado no pós-midterms. "O S&P 500 avançou, em média, cerca de 15% nos 12 meses seguintes às eleições de meio de mandato", afirmou.

No pregão, ações do setor de saúde subiram em sua maioria, à medida que Wall Street digeria a agenda democrata de reduzir e ampliar o acesso a custos médicos. Oscar Health e Molina Healthcare avançaram 8% cada, e a Centene ganhou mais de 12%.

As principais big techs também se destacaram. As exceções foram a Tesla, de Elon Musk, que caiu 3,34%, e a Nvidia, em baixa de 3,12%. Musk, que também comanda a SpaceX, gastou quase meio bilhão de dólares em esforços para tentar evitar vitórias democratas.

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Já o segmento ligado à IA operou em sua maioria em queda, em meio à leitura de que a vitória democrata pode elevar obstáculos regulatórios e ambientais para a expansão de data centers voltados a aplicações do setor. O índice de semicondutores da Filadélfia (SOX) caiu mais de 3%.

"A onda azul dos democratas para retomar o Congresso vai reduzir o ritmo de construção da infraestrutura de IA", disse Dan Ives, analista da Yorkville Ives. "A conquista das duas Casas, especialmente do Senado, criará grandes obstáculos para a legislação de IA e tecnologia em Washington nos próximos dois anos."

No setor de energia, Chevron e ExxonMobil recuaram 3% e 4%, respectivamente, acompanhando a queda do petróleo, após o deputado democrata Hakeem Jeffries, cotado para presidir a Câmara, afirmar que a guerra com o Irã pode acabar antes mesmo de janeiro do próximo ano.

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*Com informações da Dow Jones Newswires.