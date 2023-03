Bolsas de NY fecham em alta, após Bostic falar em pausa no aperto do Fed

André Marinho (via Agência Estado)

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quinta-feira, 2, após o presidente da distrital do Federal Reserve (Fed) em Atlanta, Raphael Bostic, sinalizar possível pausa no aperto monetário para meados deste ano. Os comentários aliviaram parte da cautela que imperava nos negócios desde a abertura, diante do sinais de inflação persistente.

O índice Dow Jones encerrou o pregão com valorização de 1,05%, a 33.003,57 pontos; o S&P 500 subiu 0,76%, a 3.981,35 pontos; e o Nasdaq avançou 0,73%, a 11.462,98 pontos.

O papel da Salesforce saltou 11,51%, depois que a desenvolvedora de softwares corporativos anunciou um programa de recompra de ações e informou projeções otimistas em balanço.

Por outro lado, Tesla recuou 5,85%, em meio à percepção de que o plano divulgado ontem pelo CEO da empresa, Elon Musk, trouxe poucas novidades concretas. Já Blackstone perdeu 0,79%, após reportagem da Bloomberg revelar que a companhia de private equity ficou inadimplente em um título lastreado por ativos imobiliários nórdicos.

À tarde, Bostic expressou apoio "firme" ao ritmo de aumento de 25 pontos-base nos juros e, segundo traders, especulou que o Fed pode pausar o aperto monetário durante o verão americano. Nas redes sociais, operadores avaliam as falas como "dovish", isto é, inclinadas a uma posição de aperto monetário menos agressivo.

Com isso, Wall Street reverteu as perdas de mais cedo e firmou ganhos. Antes, predominava nas mesas de operações a percepção de que dados recentes justificam a manutenção da política restritiva do Fed. "Os juros, sem dúvida, ficarão mais altos por mais tempo, mas os riscos de aumentos maiores que um quarto de ponto 25 pontos-base podem estar de volta à mesa", avalia o analista Edward Moya, da Oanda.