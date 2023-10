Bolsas de NY fecham em alta, apoiadas por balanços e com big techs em foco

Os mercados acionários de Nova York fecharam com ganhos, nesta terça-feira, 24. A temporada de balanços seguia como foco importante, e as ações de big techs estiveram apoiadas, com expectativa por resultados do setor.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,62%, em 33.141,38 pontos, o S&P 500 subiu 0,73%, a 4.247,68 pontos, e o Nasdaq avançou 0,93%, a 13.139,87 pontos.

Na agenda de indicadores, o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto dos EUA subiu de 50,2 em setembro a 51,0 em outubro, segundo a leitura preliminar da S&P Global. Analistas previam queda a 50,0.

O maior destaque nas bolsas, porém, esteve com os resultados corporativos. A ação da General Electric registrou ganho de 6,50% e a da 3M, de 5,25%, após balanço com números melhores que o previsto. Coca-Cola avançou 2,88%, também depois de seus resultados. General Motors, por sua vez, publicou balanço com números positivos, mas nesta terça o sindicato United Auto Workers informou que começou uma greve em mais uma fábrica da empresa. A ação da GM recuou 2,26% e a da Ford teve baixa de 0,78%.

Antes de publicar resultados, previstos para depois do fechamento em Nova York, Alphabet avançou 1,69% e Microsoft, 0,37%.

A Oanda comentou que balanços e indicadores fortes apoiavam o mercado acionário nesta terça em Nova York. Segundo ela, os resultados até agora vistos poderiam ser bons indícios para o setor industrial e o de consumo em geral.