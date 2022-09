Bolsas de NY fecham em alta, antes do CPI dos EUA ; setor de energia é destaque

Ilana Cardial (via Agência Estado)

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta segunda-feira, 12, na véspera do resultado do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos. A expectativa de analistas é que tenha sido registrada desaceleração da inflação norte-americana. Entre os setores, houve destaque para o setor de energia, que liderou alta no S&P 500, na esteira do avanço do petróleo no mercado futuro.

O índice Dow Jones subiu 0,71%, a 32.381,34 pontos, o S&P 500 avançou 1,06%, a 4.110,41 pontos, e o Nasdaq teve alta de 1,27%, a 12.266,41 pontos.

"As ações dos EUA estão subindo à medida que os investidores antecipam que a inflação mostrará ainda mais sinais de desaceleração e conforme a contra-ofensiva da Ucrânia ganha impulso no leste", avalia o analista da Oanda, Edward Moya.

Para ele, as notícias de Kiev trouxeram esperanças de que este será um momento de virada na guerra contra a Rússia. "Recuperar o terreno anteriormente perdido da região nordeste de Kharkiv é um desenvolvimento positivo, mas esta guerra ainda está longe de terminar."

Os holofotes, porém, estão sobre o CPI. Como mostra o Projeções Broadcast, a expectativa é que haja queda de 0,1% em agosto ante julho e alta anual de 8,0%. Essa seria a primeira deflação mensal do indicador desde maio de 2020.

De acordo com pesquisa do Fed de NY, a mediana de expectativas da inflação para um ano caiu de 6,2% em julho a 5,7% em agosto. Para três anos, o recuo foi de 3,2% a 2,8%.

As posições de investidores também se ajustam. Como registrado em monitoramento do CME Group, a probabilidade de alta de juros do Fed em 75 pontos-base no próximo dia 22 é de 92%, contra 8% para 50 pontos-base.

Entre setores, destaque para avanço de energia, que liderou alta do S&P 500. Papéis da Chevron (+1,58%), ExxonMobil (+1,15%) e ConocoPhillips (+2,16%) ficaram no azul.