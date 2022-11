Bolsas de NY fecham com maiores altas em 2 anos, com publicação do CPI e Fed

Matheus Andrade (via Agência Estado)

As bolsas de Nova York tiveram sua melhor sessão em dois anos, incluindo uma alta acima de 6% do Nasdaq, seguindo a publicação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) americano em outubro. A desaceleração nas marcações deu perspectivas para a redução no aperto monetário do Federal Reserve (Fed), que vem pressionando ativos ao longo do ano.

No fechamento, o Dow Jones subiu 3,70%, aos 33.715,37 pontos, o S&P 500 ganhou 5,54%, aos 3.956,37 pontos, e o Nasdaq teve alta de 7,35%, aos 11.114,15 pontos.

Para Edward Moya, analista da Oanda, as ações estão subindo já que Wall Street finalmente vê luz no final do túnel do ciclo de aperto do Fed. O relatório de inflação ajudou os papéis a registrarem seu melhor dia de negociação em dois anos, lembra. Os rendimentos dos Treasuries estão em queda livre, o dólar está afundando e praticamente todos os ativos de risco estão subindo com o CPI, avalia Moya.

A Capital Economics acredita que os dados do núcleo CPI não irão persuadir por si só o Fed a abandonar sua postura agressiva. No entanto, o indicador marca o início de uma tendência desinflacionária que convencerá a autoridade a interromper seu ciclo de aperto no início do próximo ano, com a taxa básica de juros atingindo um pico de 4,50% - 4,75%, e começar a cortar as taxas novamente antes do final de 2023. As perspectivas de uma menor elevação para dezembro também se consolidaram. Segundo o monitoramento do CME Group, a chance de uma alta de 50 pontos-base nos juros estava em 80,6%, de 56,8% ontem. Já a possibilidade de uma elevação de 75 pontos-base foi a 19,4%, de 43,2% anteriormente.

O destaque entre as altas foi a Amazon, que subiu 12,18%. O CEO da empresa, Andy Jassy, está liderando uma revisão de corte de custos e reduzindo os negócios da empresa que não são lucrativos, segundo fontes disseram ao Wall Street Journal. A liderança da Amazon está avaliando de perto seus negócios Alexa. Documentos internos vistos pelo jornal mostram que em alguns anos recentes a unidade de dispositivos da Amazon, que inclui a Alexa, teve um prejuízo operacional de mais de US$ 5 bilhões por ano.

Moya lembra que um "período sombrio" para as cripto deveria começar após o desastre do FTX, mas o CPI deu a todos os ativos de risco um grande impulso, com o Bitcoin subindo mais de 10%. Empresas ligadas ao ramo que tiveram fortes recuos nos últimos dias conseguiram alguma recuperação hoje, como Coinbase (+13,56%) e Robinhood (+10,36%).