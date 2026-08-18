Bolsas de NY estendem baixa com juro dos Treasuries em nível elevado

As Bolsas de Nova York prolongaram as perdas nesta terça-feira, 18. Mesmo com o ajuste das taxas dos Treasuries nesta terça, o apetite ao risco segue limitado pelos patamares historicamente elevados diante das apreensões sobre gastos de um governo americano mergulhado no impasse sobre o conflito no Oriente Médio.

O Dow Jones caiu 0,22%, aos 53.343,58,02 pontos. O S&P 500 fechou em baixa de 0,69%, a 7.691,90 pontos, e o Nasdaq recuou 1,33%, encerrando aos 26.289,71 pontos.

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"Embora os rendimentos dos títulos públicos de longo prazo tenham recuado ligeiramente hoje, sua recente disparada sugere que os investidores estão perdendo a paciência com a gastança fiscal", afirmam analistas da Capital Economics. Mas, a menos que ocorra novo avanço das taxas, as ações provavelmente conseguirão suportar rendimentos mais altos, pelo menos no curto prazo, avaliam.

Os juros dos Treasuries deram uma pausa no avanço nesta terça após dados fracos nos EUA, como o tombo das construções de moradias iniciadas em julho, a queda inesperada das vendas pendentes de imóveis e o crescimento abaixo do esperado da produção industrial.

Entre as construtoras, a D.R. Horton perdeu 1,8%, a Lennar caiu 1,8% e a PulteGroup se desvalorizou 1,9%.

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O Nasdaq liderou as perdas entre os três principais índices referenciais de Wall Street. As maiores perdas porcentuais foram das ações da empresa americana de computação em nuvem de inteligência artificial CoreWeave (-12%) e da Lumentum (-9,9%), que fornece produtos ópticos para redes de comunicação. No S&P 500, a maior queda porcentual foi da Coherent (-12,8%), fabricante de lasers, transceptores, outros dispositivos ópticos e optoeletrônicos.

As ações da Alphabet fecharam em +0,06% depois que o Nikkei Asia informou que a Google planeja parar de fabricar produtos pixel na China em 2027.

Componente do Dow Jones, a Home Depot fechou em baixa de 0,12%, após aumentar as vendas no segundo trimestre e manter projeções para o ano.

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A Amylyx Pharmaceuticals disparou 64% na Nasdaq após resultado favorável em ensaio clínico de Fase 3 sobre o avexitide em participantes com hipoglicemia pós-bariátrica depois de cirurgia de bypass gástrico.