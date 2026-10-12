Bolsas de NY devem abrir perto da estabilidade, com balanços de bancos e CPI em foco

As bolsas de Nova York devem abrir perto da estabilidade nesta segunda-feira, 12, enquanto o mercado aguarda, nos próximos dias, os balanços de grandes bancos dos EUA e o índice de preços ao consumidor (CPI). O feriado do Dia de Colombo, que mantém o mercado de Treasuries fechado hoje, deve reforçar a cautela dos investidores após uma semana de ganhos.

Às 10h10 (de Brasília), no mercado futuro, o Dow Jones se mantinha estável, o S&P 500 avançava 0,08% e o Nasdaq caía 0,09%.

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Gigantes bancários como JPMorgan, Citigroup e Bank of America divulgam balanços do terceiro trimestre a partir de amanhã. Na quarta-feira, 14, será divulgado o CPI dos EUA, dado que pode influenciar as apostas para a trajetória dos juros básicos.

Segundo a ferramenta FedWatch, da CME, as chances de que o Federal Reserve (Fed) mantenha os juros na reunião de política monetária de outubro são de cerca de 81%. Para dezembro, porém, o cenário majoritário (perto de 88%) aponta para um novo aumento, após a elevação de meados do mês passado, a primeira em mais de três anos. A presidente do Fed de Cleveland, Beth Hammack, discursa hoje.

Os preços do petróleo também seguem no radar depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou um acordo para comprar diesel russo. Ele também afirmou que Rússia e Ucrânia teriam concordado em suspender ataques a infraestruturas energéticas, sem detalhar os termos. No horário acima, o WTI subia 2%, revertendo perdas da madrugada.

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No pré-mercado de Nova York, as ações da Iren saltavam 4,4%, após notícia de que a empresa de computação em nuvem fechou um acordo com a Anthropic.

Por outro lado, Micron (-2%) e outras empresas do setor de chips, como Marvell (-0,7%) e Intel (-1,5%), recuavam após relatos de que a chinesa ChangXin Memory Technologies (CXMT) avançou no desenvolvimento de um novo chip de memória com maior capacidade de armazenamento.

*Com informações da Dow Jones Newswires