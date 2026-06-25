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Bolsas de NY devem abrir em alta, com recuperação do Nasdaq após Micron e Qualcomm

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 25.06.2026, 10:31:00 Editado em 25.06.2026, 10:43:28
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As bolsas de Nova York devem abrir em alta nesta quinta-feira, 25, com destaque para o Nasdaq, conforme sinalizam os índices futuros, à medida que ações de tecnologia se recuperam no pré-mercado após projeções animadoras da Micron Technology e da Qualcomm aliviarem preocupações sobre os elevados gastos com infraestrutura de inteligência artificial. Dados de inflação dos EUA ligeiramente abaixo do esperado e a continuidade da queda do petróleo também favorecem o apetite por risco.

Às 10h22 (de Brasília), no mercado futuro, o Dow Jones subia 0,28%, o S&P 500 avançava 0,72% e o Nasdaq tinha alta 2,12%%.

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No pré-mercado em Nova York, a Micron Technology disparava 17,6%, enquanto a Qualcomm saltava 8,10%.

Em balanço divulgado no fim da tarde de quarta, a Micron não apenas superou as expectativas de lucro e receita, como também agradou com suas projeções. Já a Qualcomm elevou seu guidance anual e anunciou uma parceria com a Meta.

Entre outras ações do setor, Sandisk e Western Digital avançavam 16% e 13% no pré-mercado, respectivamente.

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Outro destaque positivo era a rede de fast food Wendys, que subia 11%, ampliando o salto de quase 26% da véspera, impulsionada por uma onda de compras de investidores de varejo nas redes sociais.

A recuperação das ações de tecnologia ocorre após o Nasdaq ter acumulado perdas nos três últimos pregões, em meio a preocupações persistentes sobre o retorno de investimentos gigantescos que vêm sendo feitos em data centers e outros tipos de infraestrutura de IA.

Na agenda de indicadores dos EUA, o destaque é o índice de inflação PCE, o favorito do Federal Reserve (Fed). Na comparação mensal de maio, o PCE subiu 0,4% e seu núcleo avançou 0,3%, menos que o esperado. Na comparação anual, porém, o índice acelerou para 4,1% no mês passado, afastando-se ainda mais da meta oficial de 2% do Fed.

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Além disso, pesquisa final mostrou que o Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA cresceu a uma taxa anualizada de 2,1% no primeiro trimestre de 2026, acima da estimativa anterior de 1,6%.

O petróleo em queda também sustenta o apetite por risco em Wall Street. Os preços da commodity recuam pelo quarto dia consecutivo, diante de sinais de que EUA e Irã caminham para um acordo definitivo para encerrar o conflito no Oriente Médio.

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