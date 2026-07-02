Bolsas de NY devem abrir em alta após payroll fraco diminuir chances de alta de juros pelo Fed

As bolsas de Nova York devem abrir em alta nesta quinta-feira, 2, e reverter parte das perdas do pregão anterior, conforme indicam os índices futuros, após dados fracos do mercado de trabalho dos EUA reduzirem as chances de que o Federal Reserve (Fed) eleve juros até o fim do ano e em meio à recuperação de ações de semicondutores.

Às 10h17 (de Brasília), no mercado futuro, o Dow Jones subia 0,28%, o S&P 500 avançava 0,15% e o Nasdaq tinha ganho de 0,20%.

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O relatório conhecido como payroll, divulgado pela manhã, mostrou que os EUA criaram 57 mil empregos em junho, resultado bem abaixo do consenso de analistas compilado pelo Projeções Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), de 110 mil. Além disso, os números de geração de vagas de maio e de abril foram revisados para baixo. Por outro lado, a taxa de desemprego recuou para 4,2% em junho, abaixo da previsão de manutenção em 4,3%.

Na esteira do payroll - antecipado em um dia por causa do feriado do Dia da Independência dos EUA, a ser comemorado na sexta-feira -, as expectativas de que o Fed eleve os juros na reunião de política monetária de setembro caíram para 50,6%, segundo ferramenta de monitoramento do CME Group. Antes do relatório, eram de 64,3%.

Em seu último encontro, no mês passado, o Fed manteve os principais juros dos EUA inalterados, mas previu uma elevação das taxas antes do fim do ano.

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No pré-mercado em Nova York, ações do setor de semicondutores - que têm mostrado volatilidade em meio a dúvidas sobre o retorno dos pesados investimentos em infraestrutura de inteligência artificial - se recuperam das perdas robustas da véspera. No horário acima, Intel, Micron Technology e AMD subiam 1,6%, 1,1% e 1%, respectivamente.

Por outro lado, a Alphabet caía quase 1% após o Google perder um recurso contra uma multa de cerca de 4 bilhões de euros da União Europeia relacionada ao sistema Android.

A agenda de indicadores dos EUA traz ainda pesquisas sobre encomendas à indústria e encomendas de bens duráveis.

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O número de pedidos de auxílio-desemprego caiu levemente em 1 mil na semana passada, para 215 mil, abaixo do esperado, segundo levantamento semanal divulgado no mesmo horário do payroll.