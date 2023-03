Bolsas de NY caem, com reação volátil à decisão do Fed e piora na reta final

Gabriel Bueno da Costa (via Agência Estado)

Os mercados acionários de Nova York tiveram fechamento claramente negativo nesta quarta-feira, 22, com piora nos minutos finais do pregão. Ao longo da tarde, houve volatilidade após a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Houve alta de 25 pontos-base (pb) nos juros, como esperado, e o Fed também divulgou projeções atualizadas. A regulação bancária esteve entre os focos, na coletiva do presidente do BC americano, Jerome Powell, em dia de baixa de mais de 2% para o setor entre os subíndices do S&P 500, com energia e o setor imobiliário também entre as maiores quedas.

O Dow Jones fechou em baixa de 1,63%, em 32.030,11 pontos, o S&P 500 recuou 1,65%, a 3.936,97 pontos, e o Nasdaq teve queda de 1,60%, a 11.669,96 pontos.

Antes da decisão o quadro já era de volatilidade, e à tarde ele se manteve. O Fed adotou o aperto esperado pela grande maioria do mercado, e a maioria das projeções dos dirigentes aponta para mais uma elevação de 25 pb para este ano.

Em sua entrevista coletiva, Powell ressaltou que o BC agirá conforme os dados, mas garantiu que haverá mais altas, se necessário para conter a inflação. Para o Commerzbank, o Fed "está agora muito mais vago sobre possíveis altas futuras", com o pico do ciclo de aperto mais próximo. Já o Société Générale considerou que houve uma "alta dovish", com aumento na incerteza sobre o cenário, mas o banco francês disse que continua a esperar mais uma elevação nos juros. Também para a Oxford Economics o ciclo de aperto monetário não acabou, porém a consultoria considera que o Fed busca também mais margem de manobra para responder aos próximos fatos e indicadores.

Powell disse que o Fed monitora agora o aperto nas condições de crédito, a partir das turbulências recentes no setor bancário. Ele também afirmou que o Fed analisa eventuais falhas na regulação, diante da quebra de dois bancos regionais, entre eles o Silicon Valley Bank, e pretende adotar ajustes nessa frente se julgar necessário. Entre alguns bancos, JPMorgan recuou 2,58%, Citigroup caiu 3,02% e Bank of America, 3,32%.

Entre outros papéis de peso, Apple caiu 0,91%, invertendo o sinal na reta final, Amazon caiu 1,90% e Microsoft, 0,54%. Boeing fechou em baixa de 4,17% e, no setor de energia, Chevron caiu 2,03% e ExxonMobil, 2,29%.