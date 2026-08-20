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ECONOMIA

Bolsas de NY aprofundam perdas; Dow Jones cai cerca de 1%

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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As bolsas de Nova York ampliavam perdas no período da tarde desta quinta-feira, 20, com o Dow Jones e o Nasdaq caindo cerca de 1%, em dia marcado por de aversão ao risco em meio à alta do petróleo. Às 14h48 (de Brasília), o Walmart tombava quase 9%, estendendo queda da abertura após balanço.

A Amazon caía 1,56% e a Alphabet tinha baixa de 1,13%.

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No mesmo horário, o Dow Jones recuava 1,03%, o S&P 500 perdia 0,55% e o Nasdaq cedia 0,88%.

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