Bolsas de NY abrem sem sinal único de olho em petróleo e sob pressão de chips

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As bolsas de Nova York abriram sem direção única nesta terça-feira, 13, em meio à pressão sobre as ações de fabricantes de chips, enquanto a queda dos preços do petróleo oferece algum alívio ao mercado acionário.

Às 10h32 (de Brasília), o Dow Jones subia 0,81%, o S&P 500 caía 0,08% e o Nasdaq recuava 0,41%. Goldman Sachs (+2,51%), JPMorgan (+1,85), Citi (+0,43%) e Wells Fargo (-0,38%) divulgaram balanços antes da abertura dos negócios em Wall Street.

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A UnitedHealth subia 5,31% após resultados. Nvidia, Sandisk e AMD caíam 1,27%, 3,93% e 3,36%, respectivamente.