Bolsas de NY abrem sem direção única sob petróleo volátil com Oriente Médio

As bolsas de Nova York abriram sem direção única nesta quarta-feira, 2, enquanto investidores monitoram a volatilidade do petróleo, que reage ao agravamento da crise no Oriente Médio, e ponderam as perspectivas de reabertura do Estreito de Ormuz. Às 10h31 (de Brasília), o Dow Jones subia 0,36%, o S&P 500 tinha alta de 0,08% e o Nasdaq caía 0,09%.

A Dell tinha alta de 8,27% após superar expectativas com balanço, enquanto a Broadcom, que divulga resultados após o fechamento, cedia 0,79%.

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Na esteira de números, a GitLab saltava 15,48%. A Uber subia 1,09% após anúncio de corte de vagas.