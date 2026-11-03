Bolsas de NY abrem sem direção única de olho em petróleo, em dia de midterms

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As bolsas de Nova York abriram sem direção única nesta terça-feira, em sessão marcada pelas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos e por sinais de avanço nas negociações para encerrar o conflito no Oriente Médio, que pressionavam os preços do petróleo.

Às 11h32 (de Brasília), o Dow Jones caía 0,31%, o S&P 500 avançava 0,21% e o Nasdaq subia 0,50%.

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A Apple recuava 1,83% e a Palantir perdia 4,91%, após a divulgação de balanços na véspera.

A Oracle subia 2,37%, diante dos planos de levantar recursos por meio da venda de ações e títulos de dívida.

Já a Marvell cedia 0,24%, após anunciar um acordo para adquirir a Lumentum.

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No setor de energia, a CVR Energy (-9,70%) e a Marathon Petroleum (-0,40%) estavam no radar diante da possibilidade de um acordo envolvendo a aquisição de refinarias.