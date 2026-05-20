Bolsas de NY abrem sem direção única de olho em EUA-Irã e Estreito de Ormuz

As bolsas de Nova York abriram sem direção única, enquanto investidores acompanham novos desdobramentos da guerra entre EUA e Irã. O país persa informou mais cedo que 26 embarcações atravessaram o Estreito de Ormuz nas últimas 24 horas sob coordenação da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), ajudando a aliviar os preços do petróleo e os temores inflacionários ligados à energia.

Às 10h34 (de Brasília), Dow Jones caía 0,13%, S&P 500 avançava 0,28% e Nasdaq ganhava 0,61%. Antes de divulgar resultados após o fechamento, Nvidia subia 0,52%.

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No setor de semicondutores, Micron avançava 4,19% após a concorrente Samsung fracassar em negociações para evitar uma greve, enquanto AMD (+4,19%) e Intel (+7,74%) subiam. Após balanço, a Target caía 6,25%.