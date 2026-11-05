Bolsas de NY abrem sem direção única com techs sob pressão e avanço do petróleo

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As bolsas de Nova York abriram sem direção única nesta quinta-feira, 5, com ações de tecnologia especialmente pressionadas, enquanto investidores acompanham a recuperação dos preços do petróleo e avaliam os desdobramentos da vitória democrata nas eleições de meio de mandato.

A chamada "onda azul", que garantiu ao partido o controle da Câmara dos Representantes e do Senado, pode impor obstáculos à agenda política e econômica do presidente Donald Trump e dos republicanos.

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Às 11h31 (de Brasília), o Dow Jones avançava 0,54%, S&P 500 cedia 0,38% e Nasdaq recuava 1,12%.

A Qualcomm despencava 13,26% após divulgação de balanço, acompanhada pelas quedas de AMD (-8,34%) e Marvell (-6,56%).

A SpaceX e a Tesla, ambas do empresário Elon Musk, recuavam 4,38% e 4,01%, respectivamente. Na ponta positiva, a ConocoPhillips avançava 1,03% após publicar resultados.