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ECONOMIA

Bolsas de NY abrem sem direção única após dados dos EUA e sob pressão tech

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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As bolsas de Nova York abriram sem direção única nesta quinta-feira, 15, enquanto investidores avaliavam uma série de indicadores econômicos dos Estados Unidos, com destaque para o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) e as vendas no varejo, ambos acima das expectativas, além dos pedidos de auxílio-desemprego.

Às 10h31 (de Brasília), o Dow Jones subia 0,48%, enquanto o S&P 500 recuava 0,52% e o Nasdaq caía 1,37%.

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As ações de tecnologia pesavam sobre os índices, em meio a incertezas quanto às perspectivas de desempenho das empresas do setor. Nesse cenário, CoreWeave (-6,87%), Nvidia (-3,22%), Intel (-5,56%) e AMD (-5,46%) registravam perdas.

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