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Bolsas de NY abrem sem direção com semicondutores e petróleo no radar

Escrito por Isabella Pugliese Vellani (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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As bolsas de Nova York abriram sem direção única nesta terça-feira, 20, enquanto investidores mantêm cautela em relação à tese da inteligência artificial (IA) e ponderam os riscos geopolíticos no Oriente Médio, com dúvidas sobre a situação no Estreito de Ormuz e os novos ataques entre os houthis do Iêmen e a Arábia Saudita.

Às 10h32 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 0,08%, o S&P 500 recuava 0,19% e o Nasdaq cedia 0,55%.

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Entre as ações em destaque, a Nvidia caía 0,50%, enquanto a Micron Technology e a Marvell Technology recuavam 1,8% e 1,6%, respectivamente.

A CoreWeave, frequentemente citada como exemplo de preocupação com o nível de endividamento associado aos investimentos em infraestrutura de IA, recuava 2,42%.

As petrolíferas ExxonMobil e Chevron subiam 0,9% e 1,1%, respectivamente, acompanhando os ganhos do petróleo.

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A Salesforce tinha queda de 1,0% após anunciar acordo para adquirir a plataforma de engajamento de clientes Braze (+50,9%).

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