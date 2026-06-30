Bolsas de NY abrem perto da estabilidade em meio a incertezas de avanço EUA-Irã

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As bolsas de Nova York abriram perto da estabilidade nesta terça-feira, 30, enquanto investidores acompanham as incertezas sobre um possível avanço nas negociações para encerrar a guerra entre Estados Unidos e Irã.

Apesar da chegada de enviados americanos a Doha, um porta-voz iraniano afirmou que não há conversas de alto nível previstas para hoje.

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Às 10h32 (de Brasília), Dow Jones tinha alta de 0,03%, S&P 500 caía 0,01% e Nasdaq avançava 0,11%. Ligadas à infraestrutura de inteligência artificial (IA), Applied Materials (+0,86%) e Sandisk (+2,35%) avançavam.

A Strategy, porém, tombava 8,03%, enquanto investidores avaliavam sua nova estrutura financeira. A Nike, que divulga balanço após o fechamento, caía 0,77%.