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Bolsas de NY abrem em queda de olho em Fed, big techs e EUA-Irã

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em 29.04.2026, 10:50:00 Editado em 29.04.2026, 10:59:35
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As bolsas de Nova York abriram em queda nesta quarta-feira, 29, com investidores à espera da decisão de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) à tarde e de eventuais sinais sobre a trajetória da política monetária em meio às incertezas geradas pelas tensões entre EUA e Irã. O mercado também aguarda os balanços das big techs previstos para depois do fechamento.

Às 10h33 (de Brasília), Dow Jones recuava 0,15%, S&P 500 tinha queda de 0,18% e Nasdaq cedia 0,46%. Com recuperação nas vendas, o Starbucks tinha alta de 3,93%.

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Após balanço desagradar investidores, a Robinhood cedia 12,12%. Na esteira de resultados, a SoFi tinha queda de 12,91%, o Booking recuava 2,88% e a Visa subia 9,43%.

Alphabet (-0,94%), Amazon (-0,20%), Microsoft (-1,41%), Meta (-0,58%), Qualcomm (+1,76%) e Ford (-0,56%) divulgam números mais tarde.

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