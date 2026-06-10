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Bolsas de NY abrem em queda com Oriente Médio e pressão tech, após CPI em linha

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em 10.06.2026, 10:46:00 Editado em 10.06.2026, 10:54:43
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As bolsas de Nova York abriram em queda nesta quarta-feira, 10, pressionadas por mais um dia de liquidação no setor de tecnologia e pela escalada das tensões geopolíticas após novas ameaças do presidente dos EUA, Donald Trump, ao Irã. Investidores seguem repercutindo o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA de maio, que veio em linha com as expectativas no resultado cheio.

Às 10h32 (de Brasília), o Dow Jones caía 0,63%, o S&P 500 recuava 0,57% e o Nasdaq perdia 0,74%.

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A Super Micro Computer despencava 12,94%, após anunciar planos para captar US$ 7 bilhões por meio de ofertas de ações.

O movimento de aversão ao setor também pesava sobre Nvidia (-1,17%), enquanto a Marvell e a Intel ensaiavam recuperação e operavam com volatilidade.

Já a Oracle, que divulga balanço após o fechamento dos mercados, caía 3,21%.

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