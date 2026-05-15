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Bolsas de NY abrem em queda com falta de anúncios após reunião Trump-Xi

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em 15.05.2026, 10:44:00 Editado em 15.05.2026, 10:54:43
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As bolsas de Nova York abriram em queda nesta sexta-feira, 15, à medida que investidores repercutem o encerramento das reuniões entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, sem anúncios de grandes acordos entre os dois países.

Os índices também são pressionados pela queda das ações tech diante da ausência de avanços concretos para o setor nas conversas entre os líderes e pela alta dos rendimentos dos Treasuries, sem sinal de trégua na guerra com o Irã.

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Às 10h32 (de Brasília), Dow Jones caía 0,81%, S&P 500 tinha queda de 1,02% e Nasdaq recuava 1,38%. Nvidia (-3,53%), Intel (-5,56%) e AMD (-3,42%) recuavam.

Em realização de lucros, Strategy (-3,65%) e Coinbase (-4,33%), ligadas à cripto, e Cerebras (-3,86%), de chips, também cediam.

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