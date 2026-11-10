Bolsas de NY abrem em queda com CPI reforçando apostas de alta de juro pelo Fed

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As bolsas de Nova York abriram em queda nesta terça-feira, 10, pressionadas pela inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos acima do esperado em outubro, que reforçou as apostas de alta de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em dezembro.

Às 11h31 (de Brasília), o Dow Jones caía 0,41%, o S&P 500 recuava 0,73% e o Nasdaq perdia 0,99%.

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O setor de tecnologia também seguia sob pressão, em meio às repercussões do caso de espionagem envolvendo o CEO da Nvidia, Jensen Huang. As ações da fabricante de chips cediam 3,68%.

A Rocket Lab recuava 3,69% após divulgar balanço, enquanto a queda do petróleo pesava sobre os papéis das petroleiras ExxonMobil (-1,93%) e Chevron (-1,41%).