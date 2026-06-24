Bolsas de NY abrem em leve alta com recuperação tech e de olho em EUA-Irã

As bolsas de Nova York abriram perto da estabilidade nesta quarta-feira, 24, mas logo passaram a operar em leve alta, enquanto o setor de tecnologia ensaia recuperação após fortes perdas nas últimas sessões. Investidores ainda monitoram desdobramentos das negociações entre EUA e Irã, que derrubam o petróleo e ajudam a sustentar parte do apetite por risco.

Às 10h34 (de Brasília), Dow Jones subia 0,06%, S&P 500 subia 0,41% e Nasdaq avançava 0,58%.

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Em reação aos balanços divulgados ontem, Cerebras tombava 11,50% e FedEx recuava 1,98%. A Micron, que divulga resultados após o fechamento, subia 1,76%. A Sandisk tinha alta de 1,55%.