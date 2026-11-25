As bolsas de Nova York abriram em forte queda nesta quarta-feira, 25, enquanto investidores mantêm preocupações em relação à tese de inteligência artificial (IA) e ponderam as novas propostas de tarifas pelo governo dos EUA contra importantes parceiros comerciais, incluindo a China, a União Europeia (UE) e o Brasil. A trajetória de juros a ser seguida pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) também permanecia no radar.

Às 11h32 (de Brasília), o índice Dow Jones caía 1,64%, o S&P 500 cedia 2,42% e o Nasdaq recuava 3,54%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

No mesmo horário, as ações da Nvidia tinham queda de 7,7%, enquanto as da Anthropic caíam 5,4%, estendendo as perdas da véspera.

Entre outros destaques, a Dell Technologies recuava 8,1%, em meio às dúvidas sobre o futuro da IA, e a fabricante de processadores Ambarella tombava 29,2%, após balanço.

O setor bancário caía em bloco, com queda de 4,1% do Goldman Sachs e de 3,3% do Citi.