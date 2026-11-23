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As bolsas de Nova York abriram em forte alta nesta segunda-feira, 23, após perdas mais firmes no pregão anterior, impulsionadas pela recondução de Jensen Huang ao cargo de CEO da Nvidia, decisão que recebeu o apoio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Às 11h33 (de Brasília), o Dow Jones subia 2,80%, o S&P 500 avançava 4,96% e o Nasdaq, de maior peso tecnológico, liderava os ganhos, com alta de 7,04%.

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As ações da Nvidia disparavam 30,98%.

Huang também manifestou apoio à continuidade das investigações independentes sobre uma suposta operação de espionagem estrangeira da qual teria sido alvo.

Com a euforia sobre inteligência artificial (IA), a Anthropic subia 2,06%. Após proposta da CrowdStrike (-4,05%), a Zscaler subia 23,27%.