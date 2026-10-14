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ECONOMIA

Bolsas de NY abrem em baixa após dado de inflação dos EUA

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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As bolsas de Nova York abriram em baixa nesta quarta-feira, 14, após dados da inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos acima do esperado alimentarem temores de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) adote uma postura mais dura no ciclo de alta de juros iniciado no mês passado. O Dow Jones, porém, logo se recuperou.

O mercado também repercute novos balanços de grandes bancos norte-americanos.

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Às 10h34 (de Brasília), o Dow Jones subia 0,18%, enquanto o S&P 500 recuava 0,35% e o Nasdaq perdia 0,48%.

Entre os bancos que divulgaram resultados trimestrais nesta manhã, o Bank of America tombava 7,2% e o Morgan Stanley cedia 2,2%. A gestora de ativos BlackRock, por outro lado, subia 2,8%.

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