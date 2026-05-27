Bolsas de NY abrem em alta modesta com força tech e de olho em EUA-Irã
Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em 27.05.2026, 10:43:00 Editado em 27.05.2026, 10:53:53
As bolsas de Nova York abriram em alta modesta nesta quarta-feira, 27, com investidores atentos aos desdobramentos do conflito entre EUA e Irã e à expectativa de um acordo que encerre a guerra, cenário que segue pressionando o petróleo. Ao mesmo tempo, o entusiasmo com inteligência artificial (IA) continua sustentando o rali das ações de tecnologia.
Às 10h32 (de Brasília), o Dow Jones subia 0,27%, o S&P 500 avançava 0,09% e o Nasdaq tinha alta de 0,13%.
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A Micron subia 4,21%, ampliando os ganhos da véspera, enquanto a Marvell Technology subia 1,07% antes da divulgação de seu balanço.
Já ExxonMobil (-2,24%) e Chevron (-1,64%) recuavam com a queda do petróleo.