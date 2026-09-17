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ECONOMIA

Bolsas de NY abrem em alta firme com recuo do petróleo e avanço de chips

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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As bolsas de Nova York abriram em alta firme nesta quinta-feira, 17, e ensaiam recuperação após três pregões consecutivos de queda, à medida que o recuo das cotações do petróleo ajuda a aliviar temores inflacionários. Notícia de que a China pediu reservadamente que o Irã ajude conter os Houthis ajudou a pressionar a commodity.

Às 10h31 (de Brasília), Dow Jones subia 0,79%, S&P 500 tinha alta de 1,19% e Nasdaq avançava 1,58%.

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O setor de semicondutores avançava em bloco, com AMD (+3,91%), Intel (+4,63%) e Marvell (+6,06%) subindo.

A Nvidia ganhava 1,87% com relatos sobre vendas de chips. A Generac Holdings, após acordo com Amazon, saltava 27,07%.

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