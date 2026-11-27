As bolsas de Nova York abriram em alta nesta sexta-feira, 27, na retomada dos negócios após o feriado do Dia de Ação de Graças e em meio à Black Friday, que marca tradicionalmente o início da temporada de compras de fim de ano nos EUA. O pregão será mais curto, com as negociações encerradas às 15 horas (de Brasília).

Às 11h31, o Dow Jones subia 0,97%, o S&P 500 avançava 1,09% e o Nasdaq ganhava 1,39%. Embora persistam incertezas sobre o retorno financeiro dos investimentos em inteligência artificial (IA), as ações de fabricantes de semicondutores avançavam, com altas de 0,11% da Nvidia, 3,43% da Micron e 4,06% da Marvell.

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No setor varejista, em destaque diante das expectativas para as vendas da Black Friday, a Amazon subia 2,10%, enquanto Walmart (-0,11%) e Target (+0,37%) operavam divergentes.