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Bolsas de NY abrem em alta de olho em texto EUA-Irã e à espera do Fed

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em 17.06.2026, 10:41:00 Editado em 17.06.2026, 10:47:54
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As bolsas de Nova York abriram em alta nesta quarta-feira, 17, à medida que investidores avaliavam os detalhes de um memorando de entendimento entre Estados Unidos e Irã divulgado pela imprensa e aguardavam a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

Às 10h33 (de Brasília), o Dow Jones oscilava, mas subia 0,06%, o S&P 500 avançava 0,05% e o Nasdaq subia 0,36%.

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Entre os destaques, a SpaceX ampliava os ganhos registrados desde sua estreia na bolsa, com alta de 3,65%.

Já o setor de semicondutores se recuperava após as fortes perdas da sessão anterior, com alta da Intel (+2,62%), Broadcom (+2,55%) e Micron (+2,86%).

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