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Bolsas de NY abrem em alta com queda do petróleo, em semana de agenda cheia

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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As bolsas de Nova York abriram em alta nesta segunda-feira, 2, no início de uma semana marcada pelas eleições de meio de mandato (midterms) e pela divulgação do relatório de emprego (payroll) dos Estados Unidos. No radar dos investidores está também a forte queda do petróleo em meio a sinais de avanços diplomáticos entre Washington e Teerã.

Às 11h32 (de Brasília), o Dow Jones subia 0,84%, o S&P 500 avançava 0,50% e o Nasdaq tinha alta de 0,62%.

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A Apple recuava 0,42% antes de divulgar balanço após fechamento do mercado, enquanto a Alphabet, controladora do Google, avançava 1,20% após uma emissão de títulos de dívida denominados em euros (eurobonds).

A Marvell perdia 3,95% em meio a negócios envolvendo a Lumentum. Já a SpaceX subia 2,71% diante de negociações com a EchoStar (+0,74%) no segmento de telefonia móvel.

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