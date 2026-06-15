Bolsas de NY abrem em alta com anúncio de acordo de paz entre EUA e Irã

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As bolsas de Nova York abriram em alta nesta segunda-feira, 15, impulsionadas pelo anúncio de um acordo preliminar de paz entre Estados Unidos e Irã, que provocou forte queda dos preços do petróleo e aliviou preocupações com a inflação global.

Às 10h32 (de Brasília), o Dow Jones avançava 1,17%, o S&P 500 subia 1,45% e o Nasdaq ganhava 2,32%.

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A SpaceX avançava 8,07%, estendendo os ganhos após sua estreia na sexta-feira. Já as petrolíferas Chevron (-4,29%) e Exxon Mobil (-5,26%) recuavam, acompanhando a desvalorização do petróleo, enquanto a American Airlines subia 4,07%, beneficiada pela perspectiva de redução nos custos com combustível.

A Fox Corporation caía 13,87% após concluir a aquisição da Roku, que caía 0,50%.

A American Express, por sua vez, ganhava 1,99% depois de anunciar a compra da plataforma de reservas de restaurantes TheFork, da Tripadvisor.