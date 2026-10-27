Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Bolsas de NY abrem em alta com alívio do petróleo e de olho em balanços e Fed

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

As bolsas de Nova York abriram em alta nesta terça-feira, 27, beneficiadas pelo recuo dos preços do petróleo, em meio a negociações de paz no Oriente Médio, enquanto investidores aguardam a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), prevista para quarta-feira, e avaliam uma nova rodada de balanços corporativos.

Às 10h32 (de Brasília), o Dow Jones subia 0,15%, o S&P 500 avançava 0,34% e o Nasdaq ganhava 0,44%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Entre as ações, a Boeing recuava 0,90% após divulgar seus resultados trimestrais.

Também na esteira de balanços, a JetBlue saltava 10,97%, enquanto a Whirlpool caía 0,57%.

Já a Applied Materials avançava 0,38% após anunciar uma operação envolvendo a holandesa BE Semiconductor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
BOLSAS/NY
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV