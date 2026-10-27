Bolsas de NY abrem em alta com alívio do petróleo e de olho em balanços e Fed

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

As bolsas de Nova York abriram em alta nesta terça-feira, 27, beneficiadas pelo recuo dos preços do petróleo, em meio a negociações de paz no Oriente Médio, enquanto investidores aguardam a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), prevista para quarta-feira, e avaliam uma nova rodada de balanços corporativos.

Às 10h32 (de Brasília), o Dow Jones subia 0,15%, o S&P 500 avançava 0,34% e o Nasdaq ganhava 0,44%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Entre as ações, a Boeing recuava 0,90% após divulgar seus resultados trimestrais.

Também na esteira de balanços, a JetBlue saltava 10,97%, enquanto a Whirlpool caía 0,57%.

Já a Applied Materials avançava 0,38% após anunciar uma operação envolvendo a holandesa BE Semiconductor.