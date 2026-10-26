Bolsas de NY abrem em alta com alívio do petróleo e à espera de decisão do Fed

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As bolsas de Nova York abriram em alta nesta segunda-feira, 26, à medida que investidores monitoram a queda do petróleo, o que abre espaço para compras. O mercado também mantém as expectativas em torno da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), na quarta-feira, 28, enquanto ferramentas de monitoramento apontam amplas chances de manutenção dos juros.

Às 10h34 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 0,45%, o S&P 500 avançava 0,39% e o Nasdaq registrava alta de 0,31%.

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Entre as ações em destaque, as gigantes de semicondutores Nvidia e Micron Technology avançavam 1,1% e 1,3%, respectivamente.

A Intel subia 1,06%. O setor bancário demonstrava força: o Goldman Sachs subia 0,95% e o Morgan Stanley avançava 1%.

Já a Meta caía 1,6% após anunciar um plano de financiamento que prevê cerca de US$ 35 bilhões em ofertas públicas de ações.

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A Moderna recuava 5,7%, estendendo perdas da semana passada, e a Verizon cedia 3,5%, após publicar balanço.