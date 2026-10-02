Bolsas de NY abrem em alta após payroll fraco reforçar aposta de pausa pelo Fed
Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
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As bolsas de Nova York abriram em alta nesta sexta-feira, 2, após o relatório de empregos dos EUA (payroll) mostrar criação de empregos abaixo do piso das projeções em setembro, com alta inesperada da taxa de desemprego e crescimento dos salários aquém do projetado.
Com isso, as apostas de manutenção da taxa de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) ganharam força, segundo o CME Group.
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Às 10h32 (de Brasília), Dow Jones subia 0,54%, S&P 500 tinha alta de 0,78% e Nasdaq avançava 1,13%.
A ON Semiconductor subia 7,11% após fechar compra da Synaptics. A Nike caía 7,85% com previsão de vendas fracas.
A alta do bitcoin impulsionava Coinbase (+4,41%) e Robinhood (+5,12%).
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