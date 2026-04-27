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Bolsas de Nova York fecham sem sinal único com impasse entre EUA e Irã e balanços trimestrais

Escrito por Letícia Araújo*, especial para a AE (via Agência Estado)
Publicado em 27.04.2026, 17:14:00 Editado em 27.04.2026, 17:23:33
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As bolsas de Nova York fecharam sem direção única nesta segunda-feira, 27. Os investidores mantêm postura cautelosa enquanto avaliam os desdobramentos no Oriente Médio, ainda sem uma resolução diplomática clara à vista. Na agenda da semana, balanços corporativos de grandes empresas e reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) trazem referências para posicionamentos.

O Dow Jones fechou em baixa de 0,13%, aos 49.167,79 pontos, enquanto o S&P 500 avançou 0,12%, aos 7.173,91 pontos, e o Nasdaq subiu 0,20%, aos 24.887,10 pontos.

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A proposta do Irã para a liberação do Estreito de Ormuz - caso o programa de desenvolvimento nuclear seja retirado de pauta nas negociações - pode "abrir caminho para a continuação das negociações de paz entre as duas partes", segundo o Swissquote. No fim de semana, contudo, pouco avanço foi feito, com os EUA cancelando o envio dos negociadores ao Paquistão.

Já o Irã se reuniu nesta segunda com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, que prometeu apoio para alcançar a paz "o mais rápido possível". Pouco antes do encontro, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, declarou que os americanos requisitaram negociações pois não "alcançaram nenhum de seus objetivos" com o conflito.

Ainda segundo o Swissquote, os principais mercados estão sustentando um humor bullish com as "esperanças de paz" e ganhos "resilientes". Os resultados da Verizon, divulgados nesta segunda, agradaram o mercado e a ação da empresa subiu 1,53%. Na ponta oposta, a Domino's Pizza tombou 8,87%, também em reação ao balanço corporativo.

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Dentre os balanços previstos ao longo da semana estão os da Alphabet (1,72%), Amazon (-1,11%), Apple (-1,27%), Meta (0,53%) e Microsoft (0,08%), cinco das "Sete Magníficas". A dona do Facebook subiu levemente nesta segunda, em meio a notícias de que o governo chinês impediu a compra da startup Manus pela empresa. Outra integrante do bloco, a Nvidia subiu 4% e renovou o seu recorde de fechamento, em US$ 216,61.

A Qualcomm subiu 1% atenuando os ganhos de mais de 7% no começo da sessão após relatos de que a companhia está trabalhando com a OpenAI para desenvolver processadores para celulares.

Ainda na semana, o Fed deve manter os juros inalterados, enquanto o indicado para presidir o BC americano, Kevin Warsh, pode ser aprovado.

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*Com informações de Dow Jones Newswires

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