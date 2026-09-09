Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Bolsas de Nova York abrem em queda com Brent a US$ 100 elevando temores inflacionários

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

As bolsas de Nova York abriram em queda nesta quarta-feira, 9, após novos ataques entre EUA e Irã levarem o petróleo do tipo Brent a superar US$ 100 por barril, voltando a elevar temores inflacionários globais.

Às 10h32 (de Brasília), o Dow Jones caía 0,56%, S&P tinha queda de 0,30% e Nasdaq recuava 0,42%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A espera pelo lançamento de nova linha de iPhones e a expectativa pela estreia de um novo CEO faziam as ações da Apple recuarem 0,21%.

A Amazon recuava 1,64%, com notícias de sua primeira emissão em moeda britânica. A Tesla, apesar de novo acidente de carro autônomo, subia 0,33%.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
BOLSAS/NY
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV