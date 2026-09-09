Bolsas de Nova York abrem em queda com Brent a US$ 100 elevando temores inflacionários

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As bolsas de Nova York abriram em queda nesta quarta-feira, 9, após novos ataques entre EUA e Irã levarem o petróleo do tipo Brent a superar US$ 100 por barril, voltando a elevar temores inflacionários globais.

Às 10h32 (de Brasília), o Dow Jones caía 0,56%, S&P tinha queda de 0,30% e Nasdaq recuava 0,42%.

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A espera pelo lançamento de nova linha de iPhones e a expectativa pela estreia de um novo CEO faziam as ações da Apple recuarem 0,21%.

A Amazon recuava 1,64%, com notícias de sua primeira emissão em moeda britânica. A Tesla, apesar de novo acidente de carro autônomo, subia 0,33%.