Bolsas da NY fecham em alta com impulso de semicondutores, mas com balanços e guerra no radar

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta terça-feira, 21, recuperando parte das perdas recentes após liquidação de ações ligadas a semicondutores e inteligência artificial (IA), mas com investidores ainda atentos aos desdobramentos da guerra no Oriente Médio e possível impacto inflacionário. O bom desempenho do setor de tecnologia e os balanços corporativos ajudaram a impulsionar os ganhos.

O Dow Jones subiu 0,74%, em 52.223,93 pontos. O S&P 500 ganhou 0,89%, nos 7.509,20 pontos. E o Nasdaq teve alta de 1,29%, encerrando em 25.837,21 pontos.

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Empresas de chips como Micron (+12,17%), Marvell (+6,68%) e AMD (+8,11%) se destacaram no pregão depois de papéis ligados à IA terem exibindo volatilidade em meio a incertezas de retorno sobre os investimentos. O gerente de portfólio de renda fixa na Wellington Management, Brij Khurana, alerta que o substancial endividamento que as empresas de tecnologia estão assumindo está tornando-as uma proteção menos atraente contra a inflação.

Em paralelo, a Intel saltou 8,64% em meio informações da Business Insider de que a fabricante de chips planeja demissões em sua divisão de data centers. As ações da Western Digital e da Sandisk, empresas do setor de memória, subiram 12,51% e 14,27%, respectivamente, posicionando-se entre as maiores altas do S&P 500.

A SpaceX decolou cerca de 3%, em sessão que interrompeu uma sequência de sete quedas consecutivas da companhia voltada a operações espaciais. A Tesla (+2,53%), outra empresa fundada por Elon Musk, divulga seus resultados corporativos esta semana.

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Entre outros balanços, a General Motors operou volátil nesta terça e fechou em alta de 4,91% ao elevar seu guidance, mas ter queda no lucro líquido. Já a 3M avançou mais de 7% ao agradar os investidores no segundo trimestre. Por outro lado, a Danaher caiu 10,92%. A perspectiva de receita abaixo do esperado da empresa de diagnósticos ofuscou os sólidos resultados do trimestre.

*Com informações da Dow Jones Newswires.